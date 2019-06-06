حاولت الانتحار في شهر العسل.. "ريهام" ترفع دعوى خلع: "ريحته وحشه ومقرف في أكله"

ارتباط تقليدي خالٍ من مشاعر الحب أو الإعجاب.. هكذا تزوجت "ريهام" من زوجها الثلاثيني، الذي لم تعرف صفاته أو طباعه بشكل جيد قبل الزواج.

تمت الزيجة وتبدأ "ريهام" معاناة مع زوج مستواه الاجتماعي والتعليمي أقل منها: "أبويا أجبرني عليه.. فاتجوزته وأنا معرفهوش كويس"، مضيفة في حديثها لـ"هن"، أنه لم يكن حاصلاً على الشهادة الجامعية، وكان خريج دبلوم صنايع، الأمر الذي أحدث لديه عقدة.

حاولت الزوجة العشرينية استيعاب الأمر، لكن ثمة صفات لم تستطع "ريهام" في زوجها: "مش نضيف في نفسه.. ريحته مقرفة وبياكل بطريقة وحشة.. مشفتش معاه يوم عدل".

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وتابعت "ريهام" في حديثها بأن الخلافات الزوجية بينهما بدأت منذ شهر العسل حينما تعدى عليها بالضرب: "حاولت انتحر بس فشلت، واكتشفت بعد كدا إني حامل فاضطريت إني أكمل معاه رغم إننا بنكره بعض.. بس هو مش عاوز يطلقني عشان يفضل يذلني".

"أنا شايفة نفسي في مكان أفضل من كدا ألف مرة".. تأمل "ريهام" في حياة جديدة، لذا أقدمت على رفع دعوى خلع من زوجها: "تعبت واتعلمت رغم كل محاولات أبويا إنه يطفشني من التعليم زي اخواتي بس أمي وقفت جنبي دايما، وخلاص أخدت شهادتي وهكمل ماجستير ودكتوراه وأحقق كل أحلامي بشغلي وهصرف على بنتي وأخليها أحسن واحدة في الدنيا ومش عايزة منه حاجة".

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