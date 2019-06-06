الامارات | «خلك شنب».. يدشن عروضه في عيد الأضحى 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن «خلك شنب».. يدشن عروضه في عيد الأضحى 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الإماراتية «غبشة فيلمز» للإنتاج السينمائي عزمها إطلاق باكورة إنتاجاتها السينمائية وهو الفيلم الكوميدي المحلي «خلك شنب» تزامناً مع عيد الأضحى المبارك وذلك في شهر أغسطس المقبل، وذلك في إنتاج مشترك من قبل مؤسسي الكيان السينمائي الإماراتي الأول من نوعه، المنتجين عامر سالمين المري وهاني الشيباني وعلي المرزوقي.



يأتي هذا الإعلان بالتعاون مع الموزع السينمائي «ماجد الفطيم» وسينما «فوكس» والتي أبرمت شراكة تفاهم بعيدة المدى مع «غبشة فيلمز» لتبني توزيع وعرض أفلامها المحلية والتي تتميز بالطابع الإماراتي مع الحرص على المقومات السينمائية المتطورة في صناعة أفلامها.



وأطلق المنتج علي المرزوقي الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم التشويقي تزامناً مع أفلام عيد الفطر، التي تعرض حالياً، ليدشن معها الحملة التسويقية الضخمة والتي ستستمر لمدة شهرين، كما وتعتزم الشركة البدء في إطلاق الحملة الدعائية والإعلانية للفيلم، لجذب جمهور السينما العريض والمتعطش لأفلام العيد وللسينما الإماراتية بشكل خاص.



يلعب بطولة فيلم «خلك شنب» كلاً من عمار آل رحمه وسعد عبدالله ومحمد الكندي، الذين يشكلون فريقاً كوميدياً لافتاً، واستطاع مخرج الفيلم هاني الشيباني من توظيف مهاراتهم وشغفهم الفني بشكل رائع لأداء أدوار عفوية معتمدة على كوميديا الموقف، والتي ستجعل من هذا الفيلم وجبة كوميدية دسمة مليئة بالترفيه والابتسامة المتواصلة لكافة أفراد الأسرة، ومتنفساً سينمائياً هاماً في إجازة عيد الأضحى القادمة.



وأكد مخرج الفيلم هاني الشيباني بأنه سعيد بعودته مجدداً للواجهة السينمائية من خلال هذا الفيلم السينمائي الكوميدي الجديد من نوعه، وأنه استطاع في فترة وجيزة أن يشكل توليفة مميزة من الوجوه السينمائية الصاعدة والتي تنبؤا بمستقبل واعد جداً من خلال الاستمرار في هذا الأداء المتقن والمشاركة في أفلام أكثر لكسب المزيد من الخبرة.

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وأوضح المنتج عامر سالمين المري بأن اختيار إجازة العيد لطرح فيلم «خلك شنب» تأتي نظراً لكثافة الجمهور المتعطش للأفلام في موسم الاجازات والمناسبات، كما أن الموزعين السينمائيين يختارون الأفلام الأكثر جذباً للجمهور في فترة الأعياد، ويمثل إطلاق الفيلم في العيد خطوة متميزة للفيلم الإماراتي ودليل على قناعة الموزع السينمائي بجودة المنتج الإماراتي.

من جهته أشاد المنتج علي المرزوقي بالدعم اللامحدود من المجلس الوطني للإعلام لعروض الأفلام الاماراتية في دور السينما، خصوصاً بعد إطلاق المبادرة الخاصة لدعم الأفلام الإماراتية وحرصه على دعم الفيلم الإماراتي لتخصيص أفضل الأوقات والمناسبات لعروضه، وأكد بأن فريق عمل فيلم «خلك شنب» حرص على الاهتمام الكبير بمختلف نواحي الفيلم، وحرص على إنتاج محتوى ترفيهي مناسب للأسرة الإماراتية والعربية والمقيمين في الدولة، واثقاً بأن ينال الفيلم استحسان الجمهور.