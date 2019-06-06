إطلالة غير عادية للنجمات بالبدلة البيضاء

تتسابق النجمات في كل أنحاء العالم، على ارتداء أجمل الأزياء، والإطلالة بآخر صيحات الموضة، فمنهنّ من يحببن المغامرة والمجاذفة بأزياء غير تقليدية، وأُخريات يفضلن البقاء في ستايل معيّن كلاسيكي.

وشهدت البدلة البيضاء رواجًا في جميع المناسبات والاحتفالات مؤخرًا، إذ إنها موضة لا تبطل، ويمكن إبقاؤها في خزانتكِ في جميع المواسم.

ونقدّم لكِ أبرز إطلالات النجمات الشهيرات في البدلة البيضاء، ويمكن أن تستوحي منهنّ إطلالاتكِ اليومية والمسائية.

سونام كابور

شاهدنا مؤخرًا النجمة سونام كابور خلال مهرجان كان لعام 2019 بموضة البدلة البيضاء، فنسقت سونام البليزر الكاب من اللون الأبيض، مع بنطلون أبيض من دار "رالف أند روسو"، مع حذاء مول بـ مقدمة مدببة، ما جعل إطلالتها أنيقة وفريدة من نوعها.

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جيجي حديد بالبدلة البيضاء

وعوّدتنا أيضًا عارضة الأزياء العالمية بالإطلالة في أزياء تواكب الموضة، وتناسب قوامها ولون بشرتها، أطلّت جيجي حديد ببدلة بيضاء، من الرأس إلى القدم مع حذاء مول ميتاليك، وشنطة يد صغيرة، جعلت من اطلالتها كلاسيكية وجذابة .

اطلالات الممثلة جيسيكا ألبا

وارتدت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا بصيحة البدلة من اللون الأبيض لإطلالة نهارية، وارتدت معها توب من اللون الأبيض، مع شنطة كبيرة من اللون البنّي.

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صيحة البدلة

إن كنتِ تفضّلين كسر إطلالة البدلة المونوكروم، يمكنكِ اختيار البدلة المؤلفة من بليزر بخطوط رفيعة عمودية من اللون الأسود، وتنسيقها مع بنطلون فضفاض من اللون الأسود، وتوب أسود.

إطلالات كيت ميدلتون

أطلّت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بصيحة البدلة الرجالية من اللون الأبيض، خلال مناسبة نهارية لها، مع أنها تفضّل ارتداء الفساتين الميدي والتايير، كما نلاحظ، منذ دخولها القفص الذهبي وزواجها من الأمير ويليام .

نجمات عربيات

وأطلّت نجمات عربيات بصيحة البدلة البيضاء قبل رواجها على السجادة الحمراء، كإطلالة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالبدلة البيضاء، خلال جلسة تصوير لها لمسلسلها الرمضاني "خمسة ونص"، وسبقتها النجمة هيفاء وهبي بهذه الإطلالة بتنسيق البدلة البيضاء مع توب شيفون من اللون الأسود .

أما الممثلة والفنانة سيرين عبد النور، فأطلّت بصيحة البدلة مطرزة ومزودة بـ شراشيب مع حزام الخصر، وهي من توقيع المصمم زهير مراد .

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