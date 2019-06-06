جورجيو أرماني يُقدّم مجموعة غنية بالنقوش الهندسية في موسم ريزورت

أراد جورجيو أرماني في موسم ريزورت 2020؛ الاحتفال بمفهوم التعددية المتجذر بعمق في هوية العلامة، فقدم مجموعة غنية بالخيارات لعملائه من النساء اللاتي يقدرن الأناقة البسيطة التي تتخللها لمسات رياضية وأحيانًا غريبة.

واحتلت الأقمشة والخامات وتركيبات الألوان والنقوش الهندسية مكانة مركزية في المجموعة، وهو ما أضفى عليها طابعا فنيا، فبرزت طبعة الكاروهات بخطوط الفرشاة، وزخارف مائية مجردة عكست شعار النسر للعلامة التجارية على فستان ماكسي، وظهرت سترة قصيرة من نسيج الجاكار ثلاثي الأبعاد تم تنسيقها مع شورتات الدنيم.

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كانت الصور الظلية لأمبريو أرماني مثالية ومريحة، وبرز سروال مدبب من قماش كادي بطيات عميقة، وسترات بلايزر رجالية مفككة، ومعاطف ترانش ثنائية اللون، وبلوزات بقصات مريحة ومتدفقة.

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وسيطرت على المجموعة ظلال الأحمر والفوشيا والفيروزي والقرمزي إلى جانب الأسود والرمادي والأبيض.

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