عارضة الأزياء جيجي حديد أيقونة من أيقونات الجمال فلسطينية الأصل

جيلينا نورا حديد المعروفة باسم جيجي حديد من مواليد 23 أبريل 1995، عارضة أزياء أميركية، وشخصية مشهورة في الولايات المتحدة والعالم. من أصول فلسطينية، فوالدها محمد حديد، ووالدتها عارضة الأزياء يولندا حديد. وجيجي ليست الوحيدة في عائلة حديد، ممن ضربت شهرتها الآفاق فأختها بيلا وأخوها أنور لا يقلان شهرة عنها، وكلاهما نجح في عروض الأزياء أيضاً. وتعد جيجي من العارضات الأكثر أجراً في العالم و«سوبر موديل» في عالم الموضة.

فساتين جريئة

هي أيقونة من أيقونات الجمال، ومثال يحتذى به في الأناقة على السجادة الحمراء أيضاً، تحرص جيجي في المناسبات التي تحضرها على اختيار أروع الأزياء وأكثرها جرأة من مجموعات أهم المصممين العالميين. وكونها عارضة أزياء عالمية، تحاول جيجي أن تسلط الضوء على إطلالاتها وهو جزء مهم من عملها كعارضة أزياء.

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إطلالات بسيطة

في موازاة أناقتها على السجادة الحمراء تحاول حديد أن ترتدي ما يحلو لها في أوقات فراغها، التي تقضيها إما مع الأهل أو الأصدقاء، فتظهر بستايل بسيط مختلف، تميل فيه إلى الملابس الرياضية المريحة، فهي كانت قد قالت في إحدى مقابلاتها، إنها تسأم الظهور متألقة بشكل دائم وبأفضل صورة، لأنها لا تبدو كذلك على أرض الواقع، فلهذا تحاول أن تكون على سجيتها وتلبس ما ترتاح به في معظم الأوقات.

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أفضل عارضة

على الرغم من صغر سنها، إذ احتفلت أواخر أبريل الماضي بعيد ميلادها الـ24، فإن جيجي حديد تعد الأهم والأكثر أجراً من بين العارضات في العالم، وتم اختيارها أفضل عارضة أزياء في عام 2016، وظهرت في العديد من الحملات الإعلانية الكبيرة والعلامات التجارية العالمية. كما حصدت ثروة تقارب 29 مليون دولار في أقل من خمس سنوات.

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