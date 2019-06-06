نصائح لتفادي دهون البطن.."الانخراط في تمارين المعدة"

يواجه كثيرون مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن، لذا تبرز الحاجة إلى حلول عملية لإزالة الدهون والتمتع بجسم رشيق منها، كما ذكرتها صحيفة "إكسبريس أونلاين" البريطانية.

كمية الدهون

احرص على خفض كميات الدهون المشبعة التي تتناولها على نحو يومي. ووفقًا لخبراء التغذية "لا يجب أن تتجاوز نسبة الدهون غير المشبعة في الأغذية يوميًا، 20- 30 % من إجمالي السعرات الحرارية الواردة إلى جسمك".

استبدال

كما ينصح أخصائيو التغذية، باستبدال الدهون المشبعة، بالدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور، والتي تحسن الصحة، وتجنب الإصابة بأمراض خطيرة مثل تصلب الشرايين التاجية.

تمارين المعدة

أثبتت دراسات عديدة، بأن ممارسة تمرينات المعدة، تلعب دورًا مهمًا في تخفيض الدهون المتراكمة في البطن، وتساهم في حرقها خلال فترات وجيزة.

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إدارة الإجهاد

يعتبر الكورتيزون من أهم هرمونات السترويد التي تساعد الجسم على التحكم بالإجهاد، وعندما يصاب المرء بالإجهاد، يطلق الجسم هرمون الكورتيزون بشكل فائض، الأمر الذي يؤثر على التمثيل الغذائي.

أوقات التوتر

وبحسب الخبراء، فإن تناول الطعام في أوقات التوتر والإجهاد، يكون بوتيرة أكبر من المعتاد، ما يساهم في زيادة السعرات الحرارية في محيط البطن ومناطق أخرى.

ولذا ينصح بتخفيف التوتر والإجهاد عبر نشاطات عديدة مثل التأمل، والاسترخاء، وقضاء الوقت مع العائلة.

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