أكد الفنان محمد هنيدي أن التغريدة المتداولة والمنسوبة لحسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" غير صحيحة. Advertisements ونشر هنيدي الصورة المتداولة وعلق عليها: "التويتة دي كمان مضروبة.. ثم أنا مالي جالها عريسان ولا اطلقت.. المهم تكون بتصلي بس مابتروحش تدور على عرسان بس". وتداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتغريدة لفتاة على موقع "تويتر" وهي تقول "جالي 18 عريس في رمضان بسبب صلاة التراويح فعلا رمضان شهر الخير"، ورد لحساب منسوب لهنيدي: "ليه كنتي بتصلي مع الرجالة" وهو ما نفاه هنيدي. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي ينفي مسؤوليته عن تغريدة لحسابه عن فتاة صلاة التراويح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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