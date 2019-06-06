أمراض الأوردة تهاجم هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)–
قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن أمراض الأوردة كالأوردة العنكبوتية ودوالي الساقين تهاجم المدخنين والبدناء والحوامل، وكذلك الأشخاص، الذين يتناولون تغذية غير صحية والأشخاص، الذين تتطلب طبيعة عملهم الجلوس أو الوقوف كثيرا.
وأضافت الغرفة أن متاعب الأوردة تتفاقم خلال فصل الصيف بصفة خاصة؛ حيث تتثاقل الأقدام مع الشعور بوخز وتقلصات.
ولمواجهة متاعب الأوردة ينبغي ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالسباحة والمشي والرقص وتمارين الأقدام من أجل تنشيط سريان الدم.
كما ينبغي شرب الكثير من الماء والإقلال من الأطعمة المملحة، فضلا عن أن ارتداء ملابس فضفاضة وأحذية مسطحة مريحة يتمتع بتأثير إيجابي على صحة الأوردة.
أما المتاعب الشديدة فيمكن علاجها بواسطة الجوارب الضاغطة، التي تعمل على تحسين عملية ارتداد الدم في الساقين، ومن ثم تخفيف المتاعب.
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