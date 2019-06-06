3 وصفات فعالة لخسارة الوزن بعد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يتفاجأ البعض بزيادة الوزن بعد انتهاء شهر رمضان ويرجع ذلك لعدة أسباب منها اتباع العادات الغذائية غير الصحية والخاطئة طوال فترة الصيام، وتُعد هذه مشكلة مزعجة للكثيرين خاصة خلال ارتداء الملابس الصيفة أو عند الذهاب للشواطئ.

وفى هذا السياق، قدمت خبيرة التغذية العلاجية داليا دغمش، ثلاثة وصفات لوجبات خفيفة، غنية بالمواد المغذية الصحية فضلاً على مذاقها الرائع، نستعرضها لكم في السطور التالية.

فواكه مشوية مع جبنة طازجة وحبوب محمصة

المقادير:

نصف كوب من الجبنة الطازجة او الزبادي

3 ملاعق صغيرة من العسل

2 ملاعق صغيرة من حبوب الكتان

2 ملاعق صغيرة من حبوب السمسم المحمصة

ملعقة صغيرة من اللوز المقطع المحمص

2 ملاعق صغيرة من السكر البني

ملعقة من مسحوق القرفة

6 ثمار من المشمش أو الخوخ أو الدراق مقطعة إلى نصفين

طريقة التحضير:

1. أمزجي الجبنة الطازجة مع العسل واتركيها جانباً.

2. قومي بتحميص بذور الكتان والسمسم واللوز ونصف معلقة من كل من السكر البني ومسحوق القرفة في مقلاة صغيرة على نار متوسطة وتحريكها لمدة 3 دقائق حتى تفوح رائحتها.

3. افركي السطح المقطع للثمار بما تبقى من السكر والقرفة وقومي بشويه على النار من 5 - 10 دقائق مع التقليب عند الحاجة لتجنب حرقه.

4. حالما تصبح الثمار جاهزة أضيفي الجبنة الطازجة أو الزبادي إليها ورشي الحبوب فوقها.

أومليت مع اللبنة والسبانخ والسمّاق

المقادير:

8 بياض بيض عضوي مخفوقة

نصف كوب من اللبنة

ملعقة صغيرة من السمّاق

ملح وفلفل حسب الطلب

ملعقة صغيرة من الزبدة

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نصف بصلة صغيرة مفرومة

2 ملاعق من البقدونس المفروم

كوبان من السبانخ الطزجة ذات الوراق الصغيرة

زيت زيتون للرش (خياري)

خبز عربي

طريقة التحضير:

1. في وعاد متوسط الحجم قومي بخفق بياض البيض حتى يصبح على شكل رغوة ثم أضيفي اللبنة والسماق ورشي القليل من الملح والفلفل وامزجي هذه المقادير ثم ضعيها جانباً.

2. قومي بتذويب الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم أضيفي البصل وقومي بالطهي حتى يصبح لونه ذهبياً ثم أضيفي البقدونس والسبانخ واخفضي النار إلى متوسطة ضعيفة.

3. قومي بالطهي لبضع دقائق حتى تذبل السبانخ ثم أضيفي مزيج البيض.

4. احرصي على تقليب محتوى المقلاة ليتمدد البيض على كامل المقلاد بشكل متساوٍ. وقبل أن تطهى بشكل كامل أرفعي أطراف البيض لتتأكدي من أن بياض البيض السائل الباقي قد تسرب إلى الأسفل. وقومي بتمسيد السطح حتى يطهى بشكل كامل لكن مع الحفاظ على قوام لين.

5. قدمي الأومليت في طبق بعد رش القليل من زيت الزيتون مع الخبز العربي.

لفائف اللبنة والنعنع مع الرمان

المقادير:

كوبان من اللبنة الطازجة

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من النعنع الفروم

ملعقة صغيرة من الزعتر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

6 لفائف من القمح البني أو رقائق صغيرة من الخبز العربي

3 ثمار من الخيار مقطعة على شكل دوائر رقيقة

نصف كوب بذور الرمان

طريقة التحضير:

1. في وعاء صغير امزجي كل من اللبنة مع النعنع والزعتر والملح.

2. قومي بتمديد مزيج اللبنة على اللفائف وأضيفي دوائر الخيار ورشي عليها بذور الرمان.

3. لفي الرقائق وقدميها مع زيت زيتون على طرف.