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أعراض التجلط الدموي

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الجلطة الدموية هي عبارة عن تكتل الخلايا الدموية فقد تصل إلى الرئتين أو القلب، ومن أعراض الجلطة الدموية كما ذكرها موقع "daily medical".

كتل دموية في القدمين أو اليدين 

إحدى أكثر مناطق تكون الكتل شيوعاً هي منطقة النصف السفلي من الأقدام، ما ينتج عنه ظهور الأعراض التالية في منطقة الإصابة منها تورم وانتفاخ، تلون الجلد ليأخذ اللون الأحمر.

كتل دموية في القلب

تتسبب الكتل الدموية في القلب بالإصابة بنوبة قلبية فورية، ومع أن القلب لا يعتبر مكاناً شائعاً لتكون الكتلة الدموية، إلا أن هذا قد يحدث، ومن أعراض وجود جلطة دموية في القلب، ألم أو ثقل في الصدر، دوار.

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كتل دموية في البطن

قد تكون أعراض مثل ألم البطن أو التورم فيه علامات على تكون كتل دموية في البطن، ولكن ذات هذه الأعراض قد تعني كذلك الإصابة بأحد فيروسات المعدة أو بالتسمم الغذائي.

كتل دموية في الدماغ

وجود كتلة دموية في الدماغ يعني بلا شك سكتة دماغية، فتظهر على المصاب الأعراض التالية صداع مفاجىء، خلل مفاجىء في النطق.

 

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