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يتعرض الكثيرون لقرص النمل، ومن الطبيعي أن يكون لديك كتلة صغيرة وحاكة والتي عادة ما تتحسن في غضون 30 إلى 60 دقيقة، واكن في غضون 8 إلى 24 ساعة قد تحصل على نفطة صغيرة مملوءة بالسوائل التي تشبه القيح وهي نسيج ميت بالفعل.
وفيما يلي طرق علاج قرص النمل بحسب موقع "ويب ميد"، على أن يبدأ العلاج من المنزل في حالة تورم الذراع أو القدمين ثم التوجه للطبيب.
الثلج
مرر الثلج 15 دقيقة ثم 15 دقيقةأخرى لتخفيف القرص، والتورم، أو وضع الثلج في منشفة، ولكن لا تضع الثلج مباشرة على جلدك.
الحرارة
الابتعاد عن الحرارة يحد من التورم، ولا يؤدي إلى تفاقم المشكلة قبل زيارة الطبيب.
الجسم
يرفع الجسم في المنطقة التي حدثت فيها لدغة النملة للحد من التورم.
الهيستامين
تناول مضادات الهيستامين واستخدم كريم الهيدروكورتيزون لتخفيف الحكة.
إذا كانت اللدغة كبيرة ومؤلمة للغاية ، فقد يعطيك طبيبك مضادات الهستامين والستيرويدات الطبية.
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