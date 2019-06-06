لم تتخيل الفتاة الأردنية بأن مظاهر الفرحة التي حلت بمنزلها مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، تتبدل إلى مشاهد من الفزع والمشاجرة مع شقيقها تنتهي بطعنها بآلة حادة، وتصبح راقدة في غرفة بالمستشفى.
وبحسب ما ذكره موقع "سيدر نيوز"، فإن شاب أردني طعن شقيقته بآلة حادة، داخل منزلهما الواقع بالضواحي الشرفي في العاصمة الأردنية عمان، بسبب اتصالها بأحد أخوالها وتهنئته بأول أيام عيد الفطر المبارك.
وكان الشاب قد حذر شقيقته من التحدث مع أعمامها وأخوالها، والسلام عليهم عندما يزوروهما في العيد، لكنها لم تستمع لحديثه واتصلت بأحد أخوالها، ليعتدي عليها شقيقها بآلة حادة.
ونقلت الفتاة إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية، حيث وصفت حالتها بالحرجة، واعتقلت الشرطة الأردنية شقيقها.
كانت هذه تفاصيل خبر "خالفت أوامره وهنأت خالها".. شاب يطعن شقيقته بوحشية في أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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