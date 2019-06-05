القبض على زوجة لاعب كرة قدم بعد اتهامها بعلاقة غير شرعية مع شرطي اسكتلندي

وجهت الكثير من الانتقادات إلى زوجة نجم كرة القدم السابق، لي ماكل، حول ما تردد عن إقامتها علاقة حميمة مع مراقب شرطي متزوج، إلى أن ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض عليها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كلير ماكل، صاحبة الـ41 عامًا، وأم لطفلين وزوجها لاعب فريقي "هارتس" و"ليفينجستون، ويعمل حاليا مدربا لفريق "هيبرنيان"، أقامت علاقة مع الشرطي "جاريث بلير"، ذو الـ48 عامًا.

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وتم إيقاف الشرطي عن العمل، حتى انتهاء التحقيق معه حول الواقعة.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 41 عاما، عقب تقرير للآداب العامة في أدنبرة صدر يوم 21 مايو"، ورفض لاعب كرة القدم، وزوجته التعليق على هذا الادعاء.

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