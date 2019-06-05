بالفيديو| لحظات حرجة.. إنقاذ مغامرة مسنة تسلقت جبلا في أمريكا

تعرضت مسنة أمريكية لحادث خطير، حيث كانت في مغامرة لتسلق جبل في ولاية أريزونا الأمريكية، لكنها تعرضت لإصابات وجروح خطيرة.

وحاولت مروحية تابعة لفريق الإطفاء في منطقة فونيكس، سحب حمالة المغامرة المسنة، التي تبلغ من العمر 74 عامًا، بواسطة حبل طويل، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وكانت الريح المنبعثة من المروحية جعلت الحمالة تتدلى في الهواء، وتدور حول نفسها بسرعة كبيرة لنحو 90 ثانية.

وبعد صعوبة شديد واجهها رجال الإنقاذ، تم إنزال الحمالة نحو الأسفل لتخفيف حدة الدوران، وبعد جهد مضني دخلت المغامرة المسنة إلى الطائرة.

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وأصيبت المرأة بالغثيان والدوار جراء دوران حمالة الإنقاذ في الهواء، لكن المسنة الأمريكية لم تصب بأذى خلال دخول المروحية.

ولم تذكر أي تفاصيل عن الحالة الصحية العامة للسيدة، التي تخطت السبعين، ومازالت تعشق المغامرات.

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