تعرّفي على أجمل العطور الزهرية لهذا الصيف

تميل الكثير من السيدات إلى رائحة الورد والأزهار، فيفتّشن عن أفضل العطور الزهرية، لا سيما خلال الصيف، فهي ملائمة كثيرًا للأجواء الحارة نظرًا إلى رائحتها الحيوية والمنعشة، والتي تدوم طويلًا.

وانطلاقًا من ذلك، سنقدم لك مجموعة من أجمل العطور الزهرية لتختاري من بينها ما يعجبك.

Elizabeth and James Nirvana Rose Eau de Parfum

إنه عطر وردي ناعم ذات رائحة أخاذة، وهو ملائم جدًا لأجواء الصيف، حيث سيشعرك بالحيوية والانتعاش. يشتمل هذا العطر في شكل رئيسي على وردة مايو ونجيل الهند وإبرة الراعي. فإن كنت من محبات الورود ورائحة الطبيعة، سيشكل عطر Elizabeth and James Nirvana Rose الخيار المثالي لك هذا الصيف.

Kai Rose Perfume Oil

يلائم هذا العطر الفتيات بشكل كبير، وذلك نظرًا إلى رائحته الخفيفة والناعمة، وفي الوقت نفسه هي تدوم طويلًا حتى في ظل الأجواء الحارة. يشتمل عطر Kai Rose Perfume Oil في تركيبته على الغردينيا والورد بشكل أساسي ليمنحك لمسة مفهمة بالأنوثة والرقي.

Miu Miu L’eau Bleue

إنه عطر صيفي بامتياز، يتميز برائحته الزهرية المنعشة التي تدوم طوال النهار، وهو سيشعرك وكأنك متواجدة في حقل من الزهور ذات الرائحة الخلابة. فلا تترددي في تجربة هذا العطر من ميو ميو هذا الصيف، علمًا أنه يحتوي على نغمات زنبق الوادي والورد البري، وهو بالتأكيد سينال إعجابك.

Ellis Brooklyn Rrose Eau de Parfum

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قد يوحي اسم هذا العطر بأنه تجسيد لرائحة الورود لوحدها، لكنه يشتمل على نغمات الليمون الصقلي والكمثري والفاوانيا، ولمسة خفيفة من بتلات الورد، ما يشكل مزيجًا من الروائح الغريبة والجذابة في الوقت نفسه. إنه عطر مميز، فلا تترددي في تجربته.

Viktor&Rolf Magic Liquid Diamonds

إذا كنت من محبات روائح الورد الطازجة، فإن هذا العطر سيرضي ذوقك بالتأكيد، فهي يتركز على نغمات الورد البلغاري واليلانغ يلانغ والياسمين. وعلى رغم رائحته الخفيفة، إلا أنها سرعان مع تستقر على بشرتك وثيابك لتبقى ثابتة عليها طوال النهار، فلا رائحة تغلب رائحة عطر Viktor&Rolf Magic Liquid Diamonds المنعش والمميز.

Roos & Roos A Capella Eau de Parfum

إنه عطر كلاسيكي خفيف وذات رائحة جميلة، فعند استخدامه لمرة واحدة خلال النهار، سرعان ما تنتشر رائحته في أرجاء المكان الذي تتواجدين فيه.

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