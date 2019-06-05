هيفاء وهبي تتألق في الأحذية العالية وتثير إعحاب الجمهور

من المعروف أنّ هيفاء وهبي من النجمات اللواتي يحددن صيحات الموضة في الوطن العربي، وما تبلسه من أزياء أو بطلونات يصبح موضة معينة تتبعها فيها الكثيرات من النساء، ومؤخرًا لاحظنا هوسها بموضة الأخذية العالية التي يصل طولها أعلى حد الركبة، والكثير من صور اطلالاتها على "إنستغرام" شاهدناها في هذا النوع من الأخذية فما هو السر؟

هيفاء وهبي وسر الأخذية العالية:

شاهدنا هيفاء وهبي تنسق العديد من الاطلالات مع الجزمة العالية التي وصل طولها أعلى حد الركبة، والسر يكمن في أنّ هذا النوع من الأخذية هو أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وهو يوحي بالكثير من العصرية والجاذبية، ومن السهل تنسيقه مع مختلف أنواع الملابس كما فعلت هيفاء وهبي.

هيفاء وهبي في فستان أسود قصير وجزمة عالية براقة:

في إحدى الاطلالات شاهدنا هيفاء وهبي وقد اختارت فستانًا أسود قصيرًا من قماش الجلد، بأكمام طويلة وقصة ضيقة، وقد نسقت معه جزمة عالية من قماش براق باللون الفضي اختارتها من “سانت لوران” Saint Laurent وقد بدا اللوك لافتًا.

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هيفاء وهبي في فستان أسود قصير وجزمة عالية براقة

في اطلالة لافتة اختارت هيفاء وهبي فستان سهرة باللونين الأبيض والأسود مطبّعًا بالنجوم من “مرمر حليم” Marmar Halim نسقت معه جزمة عالية من الجلد باللون الأسود من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin وأكملت الاطلالة بأقراط باللون الأحمر.

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