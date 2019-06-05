إطلالات لافتة أبرزها لـ"جنيفر لوبيز" اختاري منها ما يناسبك

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الـ CFDA في مدينة نيويورك، وهذه الجوائز تُعتبر من الأهم في عالم الموضة، وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم العالميين، ومن نجوم عالم الموضة طبعًا، بمن فيهم عارضات ومصممو الأزياء، وقد شاهدنا مثل العادة إطلالات متنوعة منها الأنيقة، ومنها الجريئة، ومنها الخارجة عن المألوف، وقد جمعنا لكِ بالصور أبرز إطلالات حفل جوائز CFDA التي لفتتنا مساء أمس من إطلالة “جيجي حديد” Gigi Hadid الغريبة، إلى إطلالة “جنيفر لوبيز” Jennifer Lopez الجريئة، وإليكِ التفاصيل.

جيجي حديد في إطلالة غريبة من لويس فويتون:

إطلالة جيجي حديد Gigi Hadid كانت من الأكثر تميّزًا والأكثر غرابة في الحفل، حيث إنها اختارت تصميمًا من “لويس فويتون” Louis Vuitton حمل توقيع “فيرجيل أبولا” Virgil Abolah المدير الإبداعي للقسم الرجالي للدار، كان قد صُمّم خصيصًا لها، باللون الرمادي عبارة عن جاكيت بليزر طويل، مع بنطلون قماشي ومن فوقه تنورة بكسرات غير متساوية الأطوال، وقد أكملت اللوك بحقيبة كتف غريبة من الساتان، وحذاء من الجلد باللون الأبيض.

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جينيفر لوبيز في إطلالة جريئة من رالف لورين:

أما جنيفر لوبيز Jennifer Lopez التي تم تكريمها في الحفل، فقد اختارت إطلالة جريئة ولافتة صُمّمت خصيصًا لها من قبل دار “رالف لورين” Ralph Lauren باللون البرتقالي، جمعت بين الأناقة والأسلوب الرياضي العصري، وكانت عبارة عن توب قصيرة براقة مع تنورة ماكسي لها ذيل طويل، مستوحاة بشكل أو بآخر من السراويل الرياضية، وقد أكملت اللوك بشنطة يد من لون التصميم نفسه، وأقراط ماسية ناعمة.

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ويني هارلو في إطلالة من الريش باللون البنفسجي:

إطلالة عارضة الأزياء ويني هارلو Winnie Harlow لم تقلّ غرابة عن إطلالة جي لو JLO، وقد اختارت تصميمًا باللون البنفسجي من “كريستيان سيريانو” Christian Siriano، كانت عبارة عن توب من الريش أكمامها وصلت إلى الأرض، مع تنورة قصيرة. وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ ملون، وبعض المجوهرات العصرية.

حليمة عدن في اطلالة محتشمة من تومي هيلفيغر:

تألقت عارضة الأزياء المحجبة “حليمة عدن” Halima Aden بإطلالة محتشمة، عصرية وأنيقة في الوقت ذاته، من “تومي هيلفيغر” Tommy Hilfiger كانت عبارة عن فستان ماكسي باللون الأبيض بياقة عالية، نسقت معه معطفًا من الجلد باللون الأحمر العنابي، وجزمة من اللون نفسه، وأكملت اللوك بتوربان ملون ناسب الإطلالة.

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