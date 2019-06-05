ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بإطلالتها في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

وصلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى المملكة المتحدة برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة تستمر ثلاثة أيام.

خطفت ميلانيا الأنظار بإطلالتها المختلفة، بمجرد وصولها إلى مطار ستانستيد، إذ ارتدت بلوزة منقوشة من دار الأزياء "بيربيري"، ونسقته مع تنورة باللون الكحلي، وجاكيت بلايزر من تصميم "مايكل كورس".

وعندما التقت ميلانيا بالملكة اليزابيت، خلال حفل أقيم في حديقة الحكومة البريطانية، ارتدت لهذه المناسبة، فستاناً أبيض كلاسيكى من دار الأزياء العالمية" دولتشي أند جابانا"، وتميز التصميم بتنورة ميدي بيضاء، وحزام كحلي على منطقة الخصر، وأكملت الطلة بقبعة باللونين الكحلي والأبيض.

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وفى المساء تألقت ميلانيا في قصر باكنجهام، بفستان كلاسيكي طويل، من الستان، باللون الأبيض، دون أكمام، من تصميم دار الأزياء "ديور"، من مجموعة ربيع 2019 لدار أزياء "كريستيان ديور"، بأسبوع الأزياء الراقية في باريس.

وأكملت الإطلالة بقفازات طويلة بنفس لون الفستان، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع للخلف "الشينيون".

وفى اليوم التاني، ارتدت ميلانيا معطفاً باللون البيج، بجيوب متوسطة الحجم عند منطقة الصدر، وحزام عريض، باللون الأسود، نسقته مع حذاء الكعب العالي بنفس لون الحزام، وحقيبة باللون الأسود متوسطة الحجم.