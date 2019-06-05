اخترنا لكِ أجمل تصاميم الحناء لتتزيني بها في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بعد انقضاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك وبدء العد التنازلي لتوديع أيامه ولياليه الجميلة، بدأ تفكيرنا يتجه نحو العيد السعيد والتخطيط لقضاء أيامه بفعاليات محببة، مثل قضاء الوقت مع أحبائنا وأصدقائنا وتبادل الهدايا وشراء الملابس الجديدة، وأيضاً تزيين أيادينا بتصاميم الحنّاء المبتكرة، حسب مجلة "فوج" .

وبخلاف أنها تُكمل أناقة ملابسنا في العيد وتغمرنا بمظهر في قمة الروعة، فإن الحنّاء تُستخدم في أغراض أخرى، فهي تعد في منطقتنا رمزاً للحظ السعيد، ويلجأ كثير من النساء لاختيار تصاميم مختلفة منها، سواء تلك الدائرية التي يرسمنها على راحات أيديهن، أو النقوش الفائقة الإتقان التي يرسمنها على أيديهن وأقدامهن لدرء الشر بثّ الطاقة الإيجابية.

ويُعتقد أيضاً أن الحنّاء تحمي النساء الحوامل أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وما بعدها. ومؤخراً، أقامت النجمة بيونسيه حفل استقبال للاحتفال بتوأميها المنتظرين، وظهرت خلاله ببطن منتفخ زينته بنقوش لولبية فنية من إبداع فنانة الحنّاء المقيمة في لوس أنجليس، ديبالي ديشباندي.