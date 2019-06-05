ميجان ماركل "مسيطرة".. تتحكم في حياة الأمير هاري وتمنع عنه أصدقائه

كشفت إحدى صديقات دوقة ساسيكس ميجان ماركل، عن تحكم "ميجان" بحياة زوجها الأمير هاري، حيث لا تسمح له بالتواصل مع عدد من أصدقائه.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "ذا ميرور"، فإن صديقة ميجان، وهي عارضة الأزياء ليزي كاندي، ذكرت بأن ميجان أبعدت الأمير هاري عن بعض أصدقائه، حيث وصفتهم بـ"رفاق السوء".

وذكرت كاندي: "إن ميجان ماركل تتحكم بالكل، سأذكر على سبيل المثال صديق هاري، لن أذكر اسمه، الذي حمل الأمير في لاس فيجاس على كتفيه عندما عانى من مشكلة، لقد كان صديق جيد وموثوق ومستعد دائمًا للمساعدة، لكنه أبعد الآن".

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وكانت تقارير صحفية أفادت، في وقت سابق، أن الأمير هاري توقف مع صديقه من أيام الدراسة، توم إنسكيب، الذي سأله إذا كان متأكد من أنه لم يستعجل في قرار العرس (الأمر الذي أزعج ماركل).

لكن الأصدقاء تصالحوا بعدها، وكان "إنسيب" من أوائل من اتصل بالزوجين وهنأهما على مولودهما الأول.

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