"القومي للمرأة" ينعي شهداء الحادث الإرهابي بكمين العريش

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن، الذين استشهدوا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهم يقومون بواجبهم الوطنى إثر الحادث الإرهابى بشمال غرب العريش.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها وأسفها لهذا الحادث الأليم، مؤكدة أنه لن ينال من عزيمة جنودنا البواسل في الحرب ضد الإرهاب الخسيس وحماية الوطن.
وتقدم أعضاء وعضوات المجلس بخالص التعازي لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيين للمصابين الشفاء العاجل.
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