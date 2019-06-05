انتبه إلى شخير الأطفال.. ينذر بمشاكل صحية يجب تلافيها

يمثل شخير الأطفال مشكلة تؤرق الأمهات خاصة إذا بدأ من سن مبكر، فإنه يعد مؤشرا على حالة صحية مقلقة.

والشخير الصاخب والمنتظم لدى الأطفال، أمر غير طبيعي، وقد يكون مؤشرا على مشكلة صحية، مثل توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

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ووفقا للصحيفة، فإن الشخير يمكن أن يؤدي إلى بذل المزيد من الجهد للتنفس، الأمر الذي يعمل على تضييق مجرى الهواء، وقد يؤدي إلى الاختناق في بعض الحالات.

من جهتها قالت منظمة الصحة الوطنية البريطانية، إن على الأمهات التنبه جيدا إلى شخير أطفالهن، خاصة إن كان بوتيرة مستمرة وبصوت مرتفع، لأن الشخير المرتفع والمستمر يعني وجود مشكلة صحية يجب تلافيها لدى الأطفال.

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