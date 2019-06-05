للرجال قبل الزفاف.. 9 نصائح ذهبية لحياة زوجية سعيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

قبل اقتراب موعد الزفاف، يجب على الرجل أن يهئ نفسه لبدأ حياة زوجية سعيدة ومستقرة، ولتجاوز الخطوة الأولى في طريق بناء الأسرة دون مشاكل، التي قد تعيق حياتهم الزوجية منذ البداية.

أوضح الدكتور إبراهيم الغرباوي خبير الطب النفسي لـ"الخليج 365" أهم النصائح التي يجب على الرجل إتباعها في بداية حياته الزوجية.

1-من الضروري أن يفهم الرجل بدقة طباع شريكة حياته لكي يتعامل معها بنجاح وليحصل على مفاتيح سعادتها، حيث تختلف طباع النساء عن بعضهن البعض، فمنهن العنيدة والنرجسية والقيادية والحنونة.

2-يجب أن يدرك الرجل أن الحياة بعد الزواج تختلف بشكل كبير عن فترة العزوبية، وتصبح المسؤولية لا تقتصر فقط على المال، بل تمدد لمسؤولية نفسية ومعنوية مشتركة بينه وبين زوجته.

3-لتحصين العلاقة الزوجية، ابتعد تمامًا عن فكرة الخيانة بأي شكل، لأنها قادرة على تدمير حياتك الزوجية وتجعل الطرفين يعانوا من اضطرابات نفسية صعبة قد تستمر معهم على مدى طويل.

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4- الزواج مودة ورحمه؛ لذا على الرجل أن يتسم بالحكمة، وأن يتعامل مع الأمور الزوجية والمشاكل، بمنطق وعقل دون عصبية، أو إهانة.

5- اهتم بتفاصيل واهتمامات شريكة حياتك، واستمع إليها دون أن تشعرها بالملل أو الاستهانة بما تقوله لك، واحرص على الاحتفال بالمناسبات التي تخصها مثل "عيد ميلادها"، ويفضل أن تعبر لك عن حبك على فترات متقاربة.

6-من المحتمل ألا يستمر الحب بعد الزواج، ولكن من المؤكد أن الاحترام هو الذي يجعل العلاقة ناجحة ومستقرة، لذا على الرجل أن يحترم زوجته، ويظهر هذا الاحترام أمام أصدقائها وأهلها والآخرين.

7-حاول أن تفصل مشاكلك المهنية وهمومك عن شريكة حياتك، بمعنى تجنب تفريغ طاقتك السلبية فيها عند دخول المنزل عند طريق العصبية والصياح أو تحطيم بعض الأثاث وأدوات المنزل، فهذا يجعل الطرفين ينظران لبعضهم البعض وكأنهم أعداء.

8-يجب على الرجل أن يتجنب مدح أو يتغزل في أي فتاة أخرى أمام زوجته، لتجنب افتعال المشاكل بينهم.

9-امتنع عن التحدث عن أسرارك الزوجية خارج المنزل، وتدخل الآخرين في حل المشاكل بينكم، وحافظ على ابتسامتك في وجه زوجتك.