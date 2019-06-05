تعرف على إتيكيت الزيارات والمعايدات في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

في عيد الفطر تكثر الزيارات والمعايدات، إذ يحرص معظم الأشخاص على زيارة عائلته وأصدقائه، والاستمتاع بأجواء العيد الرائعة، لذلك تستعرض لكم خبيرة الإتيكيت، دينا على، نصائح وقواعد أساسية عليك إتباعها أثناء زيارات ومعايدات عيد الفطر.

1-يفضل اختيار وسيلة المعايدة المناسبة، فالأقارب من الدرجة الأولي يجب أن تهنئيهم بالمكالمات التليفونية أو الذهاب لزيارتهم، أما العلاقات السطحية وزملاء العمل فمن الممكن إرسال رسائل نصية.

2-من الضروري الاتصال قبل الإقدام على الزيارة، لأخذ موعد مسبق، وعدم الزيارة بشكل مفاجئ فقد يكون مشغولاً، أو مرتبطاً بمواعيد والتزامات أخرى.

3-عند الذهاب لزيارة أحدهم في العيد يجب شراء هدية مناسبة لأصحاب المنزل.

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4-إذا كان في منزل المضيف أطفال لابد من إعطائهم العيدية، أو تحضير مجموعة من الحلوى والألعاب لهم.

5-على المضيف أن يكون جاهز قبل الموعد المحدد بنصف ساعة وعلى الضيف أن يأتي قبل الموعد 10 دقائق.

6-يفضل شراء علبة من البسكويت والكعك أثناء الزيارات، وعلى الضيوف تقديم مجموعة من حلويات العيد المتعارف عليها بجانب الشاي والعصائر.

7-عند تقديم العيدية يفضل أن تكون النقود جديدة ووضعها في ظرف، أما عند معادية الأطفال فيمكنك تقديمها لهم بدون ظرف.

8-من إتيكيت المعايدة في الأعياد أن تكون مدة الزيارة قصيرة، مع الحرص على تجنب الحديث في الأشياء السلبية.