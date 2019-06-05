من ميلانيا ترامب.. موديلات فساتين لطويلات القامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 07:40 مساءً - ميلانيا ترامب Melania Trump تُعتبر واحدة من أشهر النساء في العالم في وقتنا الحالي، ليس فقط لكونها زوجة رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، بل أيضًا لكونها واحدة من أيقونات الموضة، وخلال الأعوام الماضية شاهدناها بالفعل في عدد من الاطلالات الأنيقة والمميزة، وقوامها الممشوق ساعد في جعل هذه الاطلالات تبدو أكثر جمالًا أيضًا، وجميعنا نعلم أنها كانت عارضة أزياء في السابق، وطولها يصل إلى 180 سم، وكل هذا يساعدها في أن تبدو متألقة ورشيقة في مختلف الاطلالات، وقد اخترنا اليوم مجموعة من موديلات الفساتين المميزة المثالية لطويلات القامة، مستوحاة من ميلانيا ترامب Melania Trump.



ميلانيا ترامب في فستان أبيض بقصة القميص:



شاهدنا ميلانيا ترامب Melania Trump وقد تألقت في اطلالة صباحية اختارت فيها فستان ميدي باللون الأبيض، بقصة القميص بأكمام متوسطة الطول، وقد زينت خصرها بحزام من الجلد باللون البني، وحذاء باليرينا من دون كعب باللون العسلي، وأكملت اللوك بنظارات شمسية باللون الأسود.

ميلانيا ترامب في فستان أبيض بقصة القميص





فستان معرق من غوتشي تألقت به ميلانيا ترامب في أحدث اطلالاتها:



مؤخرًا وفي أحدث اطلالاتها شاهدنا ميلانيا ترامب وقد اختارت فستانًا صيفيًّا من “غوتشي” Gucci مصنوعًا من قماش الحرير، طوله وصل أعلى حد الكاحل، وقد زينت خصرها بحزام باللون الأخضر، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج.

فستان معرق من غوتشي تألقت به ميلانيا ترامب في أحدث اطلالاتها

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ميلانيا ترامب متألقة في فستان ماكسي معرق بالورود:



في إحدى المناسبات الرسمية شاهدنا ميلانيا ترامب Melania Trump وقد تألقت في فستان ماكسي باللون الأسود، مطرز بشكل كامل بورود باللون الأبيض، تصميم الفستان أنيق، حيث إنّ أكمامه متوسطة الطول وقصته منسدلة وصلت حدّ الأرض، مزين بحبات من الكريستال بطريقة ناعمة عند منطقة الخصر.

ميلانيا ترامب متألقة في فستان ماكسي معرق بالورود





فساتين أنيقة مثالية لطويلات القامة استوحيها من اطلالات ميلانيا ترامب Melania Trump المميزة.

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