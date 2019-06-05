اختاري اكسسوارات عصرية مع عبايه العيد من موقع كشختنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 07:40 مساءً - إضافة الأكسسوارات مع العبايه في العيد قد يكون محيراً جداً. لا تختاري أكسسوارات تضاهي جمال عبايتك التي حتماً بذلت الكثير من الجهد وخسرت الكثير من الوقت أثناء التسوق لها، ولكن لا تنتقينها عادية بحيث لا تلفت النظر بتاتاً.

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عندما تنتقين إطلالة مبهرة ولافتة وتبحثين عن طريقة لإضافة المعادن اليها، اختاري المكان في العباية الذي لا يغطيه اللمعان. زيني إطلالاتك بحزام معدني أو بلون معدني. أز حتى من الخيارات المفضلة تلك الأقراط المزينة بالكريستال والطويلة. أما إذا كانت ياقة العباية متوهجة بالكريستالات اللامعة والشك البراق، ابتعدي كلياً عن اختيار قلادة براقة أيضاً لتتفادي المبالغة بشتى الطرق.

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في السياق ذاته، قد تعتقدين أن اختيار الحقيبة أمر سهل، خصوصاً أن لون العباية يسمح لك بأن تنسقي ألوان متنوعة معها لكن حذاري من حدوث تصادم في الألوان بين عباياتك وأكسسواراتك. خيارك الأكثر أماناً هي الحقائب الحيادية الصغيرة. لكن إذا كنت ذات شخصية جريئة، اختاري حقيبة جلدية ذات نقوشات أو بلون زاهي مثل الأزرق أو حقيبة ذات نقوش الحيوانات من دون حزام لتكون قطعة لافتة بحق. بعد ذلك، لم يتبق أمامك سوى أن تضيفي الحذاء الملائم ولن تحتاجي للقلق. حذاءاً بطول الكاحل ذي كعب عالي مرصع بالأحجار اللامعة أو بلون مميز ولافت سيكفل لك أن تصبحي نجمة السهرة المتألقة. لكن مجدداً، إحرصي على أن يكون لون الحذاء وتصميمه ملائماً لستايل العباية ولون الحقيبة التي سبق أن انتقيتها.



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عندما ترتدين عباية رائعة وتريدين مزج أكسسواراتك مع بعضها البعض من دون أن تعيدي التفكير مراراً وتكراراً، انتقي الألوان المعدنية لأنها تنجح دائماً. لفي حزاماً حول خصرك لكي تمشقي قامتك وستصبحين جاهزة للإنطلاق.

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