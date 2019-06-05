أفكار لتنسيق البولكا دوت بستايل عصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 07:40 مساءً - كانت الموضة في الثمانينيات جريئة وصاخبة تعكس ثورات النساء في تلك الحقبة، وهذا العام شاهدنا موضة الثمانينيات تعود بصمت وببطء ومهارة، بل وتحتل اطلالات موضة الشارع من دون منافس.

احتلت موضة البولكا دوت جزءًا من اطلالات الدوقات والنجمات، حيث اعتمدت دوقة كامبريدج فستانًا مزينًا بنقاط البولكا دوت البيضاء على خلفية زرقاء، ورغم أنّ التصميم كلاسيكي شاهدناه في حقبة الثمانينيات على الأميرة ديانا، إلا أنها نجحت في خطف الأنظار بأناقتها.

كذلك، ظهرت الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز، بفستان بولكا دوت بتوقيع دار أزياء سيلين، وعلق الخبراء على اطلالة "غوميز" بأنها نجحت في إعادة تقديمها لعالم الأناقة بعد غيابها لفترة.

ومن هنا يمكن القول بقوة، إنّ البولكا دوت صيحة عادت بقوة، وتستحق أن تكون ضمن خزانتكِ لهذا الموسم، وفي السطور التالية نتوقف عند أكثر الأفكار عصرية لتنسيق البولكا دوت:



1-البولكا دوت بالأبيض والأسود

صيحة البولكا دوت

مازال الشكل التقليدي للبولكا دوت هو السائد، لذلك من المتوقع أن نرى مزيج الأبيض والأسود في كل مكان، يمكنكِ اعتماد فستان بخلفية سوداء ونقاط بيضاء، أو العكس بحسب رغبتكِ.



2- النقاط الواضحة تضرب الموضة

أزياء من صيحة البولكا دوت

رغم أناقة الأزياء المطبعة بنقاط صغيرة الحجم، لا سيما أنها تشوش على مناطق الدهون، إلا أنّ الموضة هذا العام أكثر شمولية، لذلك سنشاهد النقاط كبيرة الحجم والواضحة في قطع أنيقة، مثل توب بأكمام منفوخة، أو تنورة بتصميم القلم الرصاص.



3- البولكا دوت بألوان غير متوقعة

البولكا دوت بألوان جريئة

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صحيح أنّ الأبيض مع الأسود مزيج كلاسيكي لا يختفي، لكن هذا العام سنشاهد البولكا دوت على خلفيات لونية غير متوقعة، مثل البرتقالي والأخضر والسماوي.



4- مزج البولكا دوت مع طبعات جريئة

اطلالات غريبة من صيحة البولكا دوت

من غير المتوقع قبل هذا العام أن تُمزج صيحة البولكا دوت مع أزياء مطبعة بنقوش أخرى، لكنّ هذه التوليفة الجريئة سنراها على أيقونات موضة الشارع في العالم أجمعه.



5- البولكا دوت تزين أزياء كاجوال

البولكا دوت

ارتبطت البولكا دوت بـ الأزياء الكلاسيكية والرسمية، لكنّ الجديد الذي أتت به الموضة، هو أنه أصبح رائجًا أن نرى البولكا دوت على جاكيت بومبر كاجوال.

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