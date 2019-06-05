نسّقي البدلة البيضاء من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 07:40 مساءً - لطالما تسابقت النجمات في كل أنحاء العالم، على ارتداء أجمل الأزياء، والاطلالة بـ آخر صيحات الموضة، فمنهنّ من يحببن المغامرة والمجاذفة بأزياء غير تقليدية، وأُخريات يفضلن البقاء في ستايل معيّن كلاسيكي .

شهدت البدلة البيضاء رواجًا في جميع المناسبات والاحتفالات مؤخرًا، إذ إنها موضة لا تبطل، ويمكن إبقاؤها في خزانتكِ في جميع المواسم .

نقدّم لكِ أبرز اطلالات النجمات الشهيرات في البدلة البيضاء، ويمكن أن تستوحي منهنّ اطلالاتكِ اليومية والمسائية .



سونام كابور في موضة البدلة البيضاء

سونام كابور بصيحة البدلة البيضاء

شاهدنا مؤخرًا النجمة سونام كابور خلال مهرجان كان لعام 2019 بموضة البدلة البيضاء، فنسقت سونام البليزر الكاب من اللون الأبيض، مع بنطلون أبيض من دار "رالف أند روسو"، مع حذاء مول بـ مقدمة مدببة، ما جعل اطلالتها أنيقة وفريدة من نوعها.



جيجي حديد تواكب صيحة البدلات أيضًا

جيجي حديد بالبدلة البيضاء

كما عوّدتنا عارضة الأزياء العالمية بالاطلالة في أزياء تواكب الموضة، وتناسب قوامها ولون بشرتها، أطلّت جيجي حديد ببدلة بيضاء، من الرأس إلى القدم مع حذاء مول ميتاليك، وشنطة يد صغيرة، جعلت من اطلالتها كلاسيكية وجذابة .



جيسيكا ألبا بصيحة البدلة الرسمية

اطلالات الممثلة جيسيكا ألبا

ارتدت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا بـ صيحة البدلة من اللون الأبيض لاطلالة نهارية، وارتدت معها توب من اللون الأبيض، مع شنطة كبيرة من اللون البنّي.



البدلة بخطوط عمودية خيار موفّق أيضًا

صيحة البدلة

إن كنتِ تفضّلين كسر اطلالة البدلة المونوكروم، يمكنكِ اختيار البدلة المؤلفة من بليزر بخطوط رفيعة عمودية من اللون الأسود، وتنسيقها مع بنطلون فضفاض من اللون الأسود، وتوب أسود .

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البدلة البيضاء خيار الملكات أيضًا

اطلالات كيت ميدلتون

أطلّت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بصيحة البدلة الرجالية من اللون الأبيض، خلال مناسبة نهارية لها، مع أنها تفضّل ارتداء الفساتين الميدي والتايير، كما نلاحظ، منذ دخولها القفص الذهبي وزواجها من الأمير ويليام .



نجمات عربيات سبقن الاطلالة بصيحة البدلة

هيفاء وهبي بصيحة البدلة

أطلّت نجمات عربيات بصيحة البدلة البيضاء قبل رواجها على السجادة الحمراء، كاطلالة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالبدلة البيضاء، خلال جلسة تصوير لها لمسلسلها الرمضاني "خمسة ونص"، وسبقتها النجمة هيفاء وهبي بهذه الاطلالة بتنسيق البدلة البيضاء مع توب شيفون من اللون الأسود .

أما الممثلة والفنانة سيرين عبد النور، فأطلّت بصيحة البدلة مطرزة ومزودة بـ شراشيب مع حزام الخصر، وهي من توقيع المصمم زهير مراد .

سيرين عبد النور باطلالة البدلة من زهير مراد



شاهدي أجمل تلك الاطلالات وشاركينا رأيكِ .

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