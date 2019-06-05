عباية بحسب أسلوبك وشخصيتك من موقع كشختنا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 07:40 مساءً - لا تجعلي خيارتك للعباءة محدودة بل امنحي نفسك فرصة التعبير عن شخصيتك باختيار ما يعكس أسلوبك عند تنسيق عباءتك. فالخيارات أمامك متاحة في كل الأوقات ويمكنك أن تختاري الأسلوب الذي تحبين سواء أكان كلاسيكيا أو عصريا. اليك أبرز الأساليب المميزة لعملية تزيين عباءتك.
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1 - عباءتك مطعمة بالأزرق
العبي على تناغمات اللون الأزرق بمختلف تدرجاته وأضيفي الى رونقك حيويةً ورونقاً لا مثيل له. لا تخافي من النقشات البارزة وتجرأي على ارتدائها لأنها تلفت النظر بشدة.
شاهدي كامل مجموعة زمرد Zumurud
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2 - حيوية وإشراق
لا يليق بعباءتك الممزوجة الحيوية سوى أكسسوارات حيوية تضفي على ملامحك اشراقةً لا مثيل لها. اختاري التفاصيل الناعمة والجميلة التي تعبّر عن شخصيتك الملفتة.
شاهدي كامل مجموعة أيلا سليكتس Ayla Selects
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3 - كلاسيكية راقية
في حال كنت صاحبة شخصية كلاسيكية ، لا بد ك أن تعتمدي أسلوبا مميزا وملفتا للنظر يعبّر عنك. اعتمدي اللون الأسود في عباءتك وأكسسواراتها وامزجي معها الذهبي البراق.
شاهدي كامل مجموعة ديفا كولكشن Diva Collection
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4 - شرقية جريئة
الفتي الأنظار بعباءتك السوداء الممزوجة بالألوان المعدنية الجريئة والمميزة، التي ستمنحك طابعا عصريا ومميزا. كوني ذكية في عملية تنسيق أكسسواراتك معها واختاريها بدقة.
شاهدي كامل مجموعة عبايات اسراء Israa
عبايات ملونة لكشخة العيد من وحي إطلالات النجمات
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