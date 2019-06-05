فيديو| فتاتان تعلمان متحرشين الأدب.. "بالجزمة على وشه"

وثقت كاميرات أحد الهواتف المحمولة كيف تصدت فتاتان لتحرش شابين بهما في أحد الشوارع في مدينة "دهرادون" شمال الهند، بطريقة شجاعة للغاية.

أظهر الفيديو إحدى الفتيات وهي تضرب المتحرش بالحذاء عدة مرات على وجهه بعصبية بالغة، بينما يجري توثيق اللحظة، وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الحين كانت صديقتها تقف بجانبها وترتدي خوذة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وما أن بدأت الفتاة بالتوجه إلى شاب آخر جالس على دراجة بخارية سارع الناس لإنهاء الشجار القائم بينهم.

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وتحرش الرجلان بالفتاتين لفظيا، بينما رفضت الفتيات تجاهل هذا الأمر، وقررا التصدي للتحرش بطريقتهما الخاصة.

ولم يوضح الفيديو كيف انتهى الشجار بينهم، هل بالشرطة، ام اكتفوا بضرب المتحرشين بحسب.

وتنتشر في الهند ظاهرتي الاغتصاب والتحرش بشكل كبير، ما أدى لسن الدولة عدد من القوانين للحد من الظاهرة.

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