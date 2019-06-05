إسقاط دعوى "اغتصاب" ضد رونالدو

أقدمت معلمة أمريكية برفع دعوى ضد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، بشأن قضية دعوى اغتصاب، كانت تحقيقات القضية التي تعود إلى عام 2009، احتلت عناوين الصحف في العام الماضي.

وفي تطور مفاجىء بالقضية في مدينة لاس فيجاس أسقطت السلطات الدعوى ولم يتضح خلفيات الإسقاط، وحسبما نشرت وكالة "بلومبرج"، فقد جرى تقديم إخطار بالإسقاط الطوعي، الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيجاس الأميركية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المدعية قد توصلت إلى تسوية مع لاعب كرة القدم البرتغالي، وتسببت هذه القضية في انخفاض أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب له رونالدو بنسبة 15 في المائة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في مارس الماضي، أن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، لن يشارك في الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة هذا الصيف، لتجنب خطر احتجاز رونالدو كجزء من التحقيق في قضية الاغتصاب.

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وكان رونالدو، 34 عامًا، الذي يعتبر واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، أكد أنه بريء من شبهة الاغتصاب.

جاهلت "ماريا دولوريس" والدة نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الاتهامات الموجهة لابنها، حول ممارسة العنف الجنسي.

ونفى اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الاتهامات الموجهة له باغتصاب سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورجا في عام 2009.

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