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شاركت المطربة أنغام، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من البروفة النهائية لحفلها المقرر إقامته، الليلة، بالمملكة العربية السعودية.
وظهرت أنغام في الصورتين وهي تستعد لإقامة حفلها الليلة، حيث ارتدت عباءة سوداء مفتوحة وتحتها بنطلون جينز و"تي شيرت"، معلقة: "بروفة حفل العيد بالرياض، جاهزين اليوم.. كل سنة وإنتم بخير وعيد سعيد".
ومن المقرر أن تشارك أنغام احتفالات الشعب السعودي بعيد الفطر المبارك بحفلها الذي تقيمه الليلة، كما أن يشاركها المطرب السعودي رابح صقر.
وكانت أنغام تعرضت لوعكة صحية أدت لدخولها المستشفى، منذ أيام قليلة، لكنها عادت وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعباءة سوداء و"تي شيرت".. أنغام تنشر صور بروفة حفلها بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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