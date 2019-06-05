شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها وهي ترتدي فستان زفاف. وعلقت "منة" على الصور باللغة الإنجليزية قائلة: "ربما يفاجئنا الله قريبًا بما نتمناه"، موجهة الشكر لمصممة الفستان: "شكرًا حبيبة قلبي". Advertisements وتلقت "منة"، العديد من تعليقات متابعيها على إطلالتها بفستان الزفاف: "عقبال الفرحة الحقيقية مع اللي يستاهلك" "أجمل ملكة في الكون" "الفستان توحفة" "هتتجوزي ولا دا فوتوسيشن طمنينا". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تنشر صورتها بفستان زفاف: لعل الله يفاجئنا قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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