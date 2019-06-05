كيف تحمين نفسك من التحرش في العيد؟

يحتفل كافة المصريون اليوم بعيد الفطر المبارك، وتخرج الفتيات إلى الشوارع والمتنزهات لقضاء يوم ممتع برفقة الأهل والأصدقاء، ولكن أحيانا ما يتعرضن للتحرش والمضايقات من بعض الشباب.

ويقدم موقع "هن" بعض الخطوات تمكن الفتيات من حماية أنفسهم خلال عيد الفطر المبارك، حيث أن حوادث التحرش على قلتها فهي متكررة في المواسم والأعياد، خاصة في الزحام.

قدمت العميد نشوى محمود رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وكذلك الدكتورة منى مجدي، صاحبة مبادرة "احكي"، بعض النصائح للفتيات لتجنب التحرش في العيد، في تصريحات لـ"هن"، من بينها ما يلي:

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة التي يتعثر فيها على الفتاة الحفاظ على مساحتها الشخصية.

- سرعة التوجه إلى أقرب أمين شرطة موجود بالمنطقة في حالة التحرش.

- عدم السير في أماكن لا يعرفونها جيدًا خاصة في أوقات متأخرة.

- يجب ان تتسم الفتاة باليقظة والحرص ممن حولها.

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- يجب أن تعرف الفتاة أماكن تمركز الشرطة والتوجه لهم فورا في حالة المضايقات.

- رد فعل سريع رافص من الفتاة للتحرش لأن هذا يربك المتحرش ويجعله يتراجع.

- عدم إفلاته بفعلة التحرش في حالة حدوثها.

- المحافظة على مساحات آمنة بينها وبين المحيطين بها.

ومن جهته خصص المجلس القومي للمرأة غرفة عمليات لتلقي شكاوى الفتيات من التحرش خلال العيد عبر الخط الساخن رقم 15115، وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

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