نصائح لوضع مكياج ناعم لإطلالة مميزة في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعد عيد الفطر من المناسبات المفضلة والمميزة لدى المرأة، والتي تحرص فيها على الاهتمام بأدق التفاصيل لتبدو في أجمل إطلالتها

فإذا كنتِ تبحثين عن طله هادئة وراقية، اتبعي هذه النصائح.

1-- يفضل استخدام الكريم المناسب لبشرتك. فإذا كنتِ من أصحاب البشرة الفاتحة يناسبك كريم أغمق درجة واحدة من لون البشرة مع لون فاتح تحت العيون فقط، ومن الأفضل توزيعه بالإسفنجة الخاصة بـ"الفاونديشن".

2-للحصول على شكل مسطح للبشرة، يفضل وضع كريم الأساس أو أحمر الشفاه ذو اللون المطفي"الماط"، اما إذ كنتِ تفضلين الوجه الممتلئ عليك استخدام التأثيرات اللامعة "ككريم الإضاءة والملمع".

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3-استخدام ألوان المكياج الغامقة، أو داكنة لتصغير شكل العين أما الألوان الفاتحة فتعمل على توسع العينين.

4-إذ كنتِ تفضلين تكبير حجم الشفاه، يمكنك ذلك برسم خط خفيف حول الشفاه باتجاه الخارج ثم باستعمال لون فاتح من الروج والملمع في وسط الشفاه لجعلها ممتلئة.

5-ابتسمي وأنتي تضعي "البلاشر" وحركي الفرشة من عظمة الخد إلى الأذن.

6-عند وضع الآيشادو عليك مزج أكثر من لون، فأبدى بوضع اللون الفاتح على الجفن العلوي ثم يتدرج إلى الغامق وأدمجي لون ثالث لمنطقة تحت العين على جذور الرموش.

7--ضعى كريم العناية بالعينين بطريقة التربيت من الخارج إلى الداخل، ثم استخدمى الكونسيلر لإخفاء أثار التعب والإرهاق، ثم ضعى لون فاونديشن أغمق من لون بشرتك بدرجة، ثم طبقي القليل من البودرة الشفافة.