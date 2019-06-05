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في مشهد وثق لحظات الفوز والفرح لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي نظم مسيرة احتفالية كبرى عقب تغلبه على نادي توتنهام ويفوز بكأس دوري أبطال أوروبا، حيث حرص على مشاركة مشجيعه إذا جابت الحافلة بالشوارع.
وفي وسط الاحتفالات التي شاركت خلالها ساندووك زوجة المدرب الألماني يورجن كلوب، إذا انضمت لمشجعي ليفربول في الشوارع، إذا قامت بالصعود فوق صعود قمامة ضخم في أحد الشوارع لتحية زوجها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، ساندروك، وهي واقفة فوق صندوق القمامة وترفع يدها في إشارة لتحية زوجها ، الذي كان واقفًا فوق الحافلة مع اللاعبين.
ومن جانبه، علق الحساب الرسمي لفريق ليفربول ممازحًا تصرف زوجة المدرب الألماني: "في المرة القادمة دعها تستقل الحافلة معك يا يورجن".
وساندروك هي الزوجة الثانية للمدرب الألماني وتزوجا عام 2005، بعدما التقيا في إحدى الحانات خلال مهرجان "أكتوبر فيست" في ألمانيا، وتعمل الزوجة في مجال الكتابة للأطفال وشؤون المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| احتفالا بالتتويج الأوروبي.. زوجة مدرب ليفربول تحييه من أعلى صندوق قمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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