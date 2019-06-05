فيديو| شيماء سيف "بتخض" جوزها في العيد.. ومعلق: "يا عيني يا كارتر"

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معايدتها على زوجها المنتج محمد كارتر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال مقطع فيديو يرصد "خضته" من المقالب التي تفعلها معه.

وعلقت "شيماء" على مقطع الفيديو قائلة: "كل واحد يعيد بطريقته وعشان كده بمناسبة العيد السعيد حبيت أعيد على جوزي حبيبي وأقوله ولسة.. ولسة.. وكل سنة وأنتو طيبين".

وتلقت "شيماء" العديد من تعليقات متابعيها على مقطع الفيديو: "الرجل هيقطع الخلف" "كل عام وأنتي الضحكة مالية وشك" "يا عيني يا كارتر دا أنت استحملت كتير أوي".

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