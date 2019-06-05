تعرف على السعرات الحرارية لحلوى العيد

يسبب الإفراط في تناول "الكعك والبسكويت والبيتي فور"، في زيادة الوزن بشكل كبير وذلك لاحتوائهما على العديد من السعرات الحرارية، كما ذكرها موقع "health line"، وفيما يلي أرقام عن السعرات الحرارية لحلوى العيد. قطعة الكعك بالملبن تحتوي على 200 سعر حراري. قطعمة الكعك بالتمر تحتوى على 181 سعرا حراريا. Advertisements قطعة الكعك بالعجمية أو المكسرات تحتوي على 220 سعرا حراريا. قطعة الغريبة تحتوي على 150 إلى 160 سعرًا حراريًا. قطعة البيتي فور تحتوي على 80 إلى 90 سعرًا حراريًا. بسكويت النشادر يعتبر أقلهم في السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 50 إلى 90 سعرًا حراريًا. ​

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