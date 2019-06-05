بالفيديو| شباب وكبار سن يتحرشون بالفتيات في مسجد مصطفى محمود

رصدت كاميرا "الوطن"، حالات تحرش في ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة، أثناء أداء صلاة عيد الفطر.

التحرش ليس المشهد السلبي الوحيد الذي شهدته ساحة مسجد مصطفى محمود، فبجانب ذلك، سجلت "الوطن" العديد من التجاوزات التي ارتكبت في رحاب بيت الله، نرصدها في السطور التالية:

تحرش أثناء الصلاة

كان التحرش أبرز المشاهد التي رصدتها "الوطن" بالفيديو، فور انتهاء صلاة العيد وخلالها، وأثناء توزيع مندوبي إحدى الشركات العصائر على المصلين، انطلقت إشارة البدء في التحرش.

التف عدد من الرجال حول النساء، بحجة محاولة أخذ علب من العصائر، وبدلا من أن يعنفوا المتجاوزين، شارك كبار السن الشباب في التحرش بالسيدات.

وبينما اكتفت بعض السيدات بالابتعاد عن دائرة التحرش، قررت أخريات الرد عليه، حيث وبختهم هؤلاء السيدات، وحدث شد وجذب بين المصلين بعد انتهاء الصلاة، الأمر الذي وصل حد صفع إحدى السيدات لمتحرش على وجهه، وحذرته من الاقتراب منها مرة أخرى.

Advertisements

نساء يصلين بجوار الرجال

ورغم تأكيد دار الإفتاء على عدم جواز مجاورة النساء للرجال في صلاة العيد، كان المشهد مختلفا في مسجد مصطفى محمود الذي يقع بأرقى مناطق الجيزة، حيث أدى عدد كبير من السيدات الصلاة بجانب الرجال.

صور سيلفي

في تمام الساعة 5:17، بدأ إمام المسجد صلاة العيد، وفي تلك الأثناء كان الرجال والنساء على حد سواء يلتقطون صور السيلفي في الساحة الخارجية للمسجد، بينما انشغل البعض الآخر بالرد على المكالمات الهاتفية، كان بعض من الحضور يؤدون الصلاة، كان يلاصقهم آخرون منشغلون بأمور دنيوية كالتصوير والكلام الجانبي الذي لم يتوقف حتى انتهت الصلاة.

رقص وغناء

المظاهر الاحتفالية المبالغ فيها كانت حاضرة أيضا في ساحة مسجد مصطفى محمود، حيث انطلق الشباب في الغناء والرقص، بعدما اعتلوا منصة كانت موجودة في شارع جامعة الدول العربية، وبدأ الأطفال في الرقص بصحبة أمهاتهم في أجواء احتفالية.

​