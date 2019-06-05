صور| "سمر" توزع العيدية على المحتاجين في "أكياس الحلوى": "نفسي في دعوة"

وجدت فرحتها في إسعاد من حولها، ومحاولة رسم البسمة على وجوههم، هذا ما حرصت عليه سمر سعد من محافظة القاهرة، في أول أيام العيد بصحبة ابنتها.

"اللي نقدر نحققه على الأرض بعض من السعادة، ولازم تكون قايمة على العطاء علشان تلاقي مردود"، كان هذا شعور "سمر"، عندما قررت التجول داخل منطقتها بالجيزة بصحبة ابنتها لتوزيع أكياس أموال بعد صلاة العيد مباشرة : "قررت أنا وبنتي نوزع أكياس فيها بالونات ملفوف فيها فلوس وحلويات على عمال النظافة ورجال الأمن والأطفال والعمال"، بحسب حديثها لـ"هن".

"السعادة مش بس فرحة الإنسان اللي بياخد الكيس، السعادة مردودها اللي قلبي بيحسه لما أشوف فرحة .. أنا محتاجة ده أكتر منه"، تحاول في كل مناسبة إضفاء البهجة بأفكار مختلفة: "كنت بجهز علب كعك العيد نص كيلو وفيها العيدية، وبنزل مع بناتي نوزعها بعد الصلاة في أماكن قريبة مننا" .

وتضيف: "بحس بصعوبة اني أدي فلوس بس لازم تكون معاها حلويات أو ملابس جديدة أو فواكه أو ألعاب المحتاجين حوالينا كتير، وأغلبهم عمره ما بيطلب".

فعل الخير عادة متأصلة مع "سمر"، "من سنة رحت المخبز واشتريت كميات من الكعك والبسكويت وعلبتهم، وطلبت من المسؤول في المخبز يوزعهم مجاني على كل حد جاي يشتري عيش من غير ما يقول مين اللي عمل كده".

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"لطف الله وبركاته" في تفاصيل حياتها، كان العائد الذي تجلبه "سمر"، من أعمالها الخيرية لإسعاد غيرها، "طول عمري بدور على دعوة صادقة لإني اتحرمت من دعاء الوالدين من كان عمري 8 شهور ربنا يقدرنا جميعا على فعل الخير ومنح لحظة فرح ولو عابرة لإنسان محتاجها".

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