بعد كعك العيد..نصائح لتجنب الإمساك

يؤدي الإفراط من تناول حلويات العيد من "كحك وغريبة" إلى الإصابة بالإمساك، ولتجنب ذلك خلال الأعياد قدم موقع "daily medical"، مجموعة من النصائح لتجنب ذلك. تناول قطعة أو اثنين من حلويات العيد. الحرص على تقسيم الوجبات ومضغ الطعام ببطء. تناول السوائل بشكل كاف. الابتعاد عن تناول المشروبات عالية السكر. الحرص على ممارسة النشاط البدني خاصة المشي. Advertisements عدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام. التقليل من الحلويات والسكريات. إضافة الفواكه والخضروات إلى النظام الغذائى. تجربة السوائل الدافئة وخاصة في الصباح. استخدام الملينات في فترة لا تزيد عن أسبوعين. ​

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