مع تزايد حالات الغرق في المصايف.. كيف تنجو بنفسك من "تيار السحب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

شهدت الأسابيع الأخيرة حدوث عدة حالات غرق خاصة في الإسكندرية، بجانب حدوث حالات التعرض لخطر الغرق في كثير من الشواطئ.

ويعتبر السبب الرئيسي للغرق هو وجود الشخص في مطنقة تيار السحب، الذي يسحبه إلى داخل البحر بعيدًا عن الشاطئ، بحسب موقع "usla" الخاص بمنظمة الولايات المتحدة للإنقاذ.

ويسمى معظم الناس المد الساحب بـ"تيار ساحب"، وهو عبارة عن قناة مائية ضيقة تندفع من الشاطئ إلى البحر وأحيانًا بامتداد الشاطئ. ولكي تنجو من الغرق بسبب تيار السحب عليك اتباع عدة نصائح:

- توخ الحذر الشديد في حالات المد المنخفض والأمواج العالية لكن اعلم أن تيارات السحب قد تحدث في أي وقت.

- اخرج من الماء الضحل إذا شعرت بوجود تيار ساحب. ويصعب مقاومة تيار السحب بمجرد وصوله لصدرك. ويمكنك المشي إلى الشاطئ أو على جوانب التيار على الأرجح إذا وصل الماء لخصرك إذا حافظت على ثبات قدميك.

- ابق هادئًا، لا تهلع إذا علقت في تيار ساحب إذ يتطلب الهرب تيقظ الذهن. افهم أن التيار الساحب لا يسحبك تحت الماء حتى لو شعرت بذلك حين يضربك الموج. تسحبك التيارات الساحبة لمسافة أبعد في البحر فحسب. ولا يتعرض السباحون الماهرون لخطر الغرق الفوري ما لم يجهدوا أنفسهم بمحاولة مقاومة التيار.

Advertisements

- اطلب المساعدة إذا كنت لا تجيد السباحة باحترافية، فالتيارات الساحبة خطرة بشكل خاص على من لا يستطيعون السباحة جيدًا. واجذب انتباه أحد المنقذين أو مراقبي الشاطئ من خلال التلويح بذراعيك والصراخ طلبًا للمساعدة إذا ظننت بأنك لن تستطيع بلوغ الشاطئ.

- محاولة إنقاذ شخص ما عن طريق السباحة في تيار ساحب أمر خطر للغاية. يجب أن يرمي لك الأشخاص الموجودين على الشاطئ شيئًا طافيًا لتتعلق به.

- اسبح بشكل مواز للشاطئ لتهرب من التيار. يقل عرض معظم التيارات الساحبة عن 9 م لكنها قد تبلغ 30-60 م. وحاول السباحة بشكل مواز للشاطئ لتخرج من مسار التيار الساحب بدلًا من محاولة السباحة ضده حيث سيكون أقوى منك بكثير. سيحملك التيار الساحب بعيدًا عن الشاطئ كلما سبحت لكن لا تهلع.

التيار الموازي للشاطئ وهو تيار طبيعي يتحرك بشكل مواز للشاطئ ويكون في العادة قويًا بما يكفي لدفعك إلى تيار السحب مجددًا إذا حاولت السباحة ضده.

- تفقد اتجاه التيار الموازي للشاطئ مسبقًا بسؤال المنقذ أو ملاحظة زوايا الأمواج على الشاطئ.

- تتكون التيارات الساحبة غالبًا قرب الأرصفة البحرية والهياكل الأخرى العمودية على الشاطئ. ابتعد إذا كنت قريبًا من أحد هذه الهياكل. اسبح في اتجاه أقرب الموجات المتكسرة فهي تحدد حافة التيار الساحب.