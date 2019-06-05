بعد الإقلاع عن التدخين.. تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

حرصاً منهم على صحتهم، ينتصر بعض المدخنين أحيانا على أنفسهم ويقلعون عن التدخين، لكن سرعان ما يعود كثير منهم إليه رغم ما يسببه من مشاكل صحية خطيرة، وذلك بسبب أعراض انسحاب مادة النيكوتين من الجسم، حسب موقع "العربية".

ومادة النيكوتين عبارة عن منشط له قدرة على تسريع حركة الجهاز العصبي مما يمنح الجسم طاقة وفيرة، لذا فإن أعراض انسحابه من الجسم تكون مزعجة إلى حد كبير، خاصة أن تأثيره لا يقل عن تأثير إدمان المواد المخدرة.

ولمساعدة الجسم على استعادة صحته والتخلص بسرعة من النيكوتين والسموم التي يسببها التدخين، إليكم بعض الأطعمة الصحية التي ستوفر لكم ذلك، حسب ما جاء في موقع " بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- عصير الجزر

بفضل احتوائه على كل من فيتامين A وC وK وB يساعد عصير الجزر في استشفاء الجسم وتخليصه من السموم بعد الإقلاع عن التدخين، كما أنه يعزز مناعة الجسم.

2- السبانخ

تساعد السبانخ في تنقية الجسم من السموم، كما أن محتواها الغني بالعديد من الفيتامينات وحمض الفوليك سيساعدك على تجنب الرغبة الشديدة في التدخين، هذا فضلا عن احتوائها على الكثير من مضادات الأكسدة والكاروتينات المفيدة في منع الإصابة بالسرطان.

3- البروكلي

من منطلق أن الأطعمة الخضراء تطهر الرئتين من العديد من المواد السامة بما في ذلك النيكوتين، فإن تناول البروكلي يعتبر مهما جدا للمدخنين وللذين أقلعوا عنه حديثاً، فهو غني بفيتامين (C) ومادة السلفورافان والتي تساعد على استشفاء الرئتين.

4- القرفة

أثبتت بعض الدراسات أن استنشاق القرفة يحاكي إلى حد ما عملية التدخين، كما أن مضغ قطعة صغيرة من القرفة يساعد في التخلص من الرغبة الشديدة في التدخين.

5- الزنجبيل

تساعد جذور الزنجبيل في كبح الرغبة في التدخين، كل ما عليك هو طحن قطعة من الزنجبيل وتناولها بعد إضافة ملعقة صغيرة من السكر عليها، كما أن هذا المزيج سيساعد على تطهير رئتيك من المخاط والسموم الناجمة عن التدخين، وذلك بفضل مضادات الأكسدة المتوفرة به بكثرة.

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6- شاي الصنوبر

يساعد هذا النوع من الشاي في إزالة جميع الإصابات الفموية وبقع الأسنان الناجمة عن التدخين، كما أنه يحسن صحة الرئة والقلب.

7- الحليب

أثبتت الأبحاث أن تناول الحليب قبل التدخين يقلل من الرغبة فيه حتى بالنسبة للأشخاص المدمنين على النيكوتين لسنوات، كما يمكن أيضا استخدام منتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي والأجبان والقشدة في هذه العملية، بدلاً من الحليب.

8- الشوكولاتة

إن تناول الشوكولاتة خاصة الداكنة يساعد كثيراً في تقليل الرغبة في التدخين.

9- الفواكه المجففة

أثبتت حقيقة مثيرة للاهتمام أن رائحة الفواكه المجففة يمكن أن تقلل من شغفك بالتدخين، لذا فإن تناولها يساعد حديثي الإقلاع عن التدخين.

10- جنين القمح

يساعد تناول جنين القمح الغني بفيتامين E في تحسين الدورة الدموية مما يعد مفيدا للمقلعين عن التدخين.

11- الماء

يعد شرب الماء أفضل طريقة لتنظيف جسمك من السموم والنيكوتين وطردها عن طريق الكلى في شكل بول، ويساعد في ترطيب الجسم أيضاً، كما أنه يكبح الشعور بالرغبه في التدخين.

12- الكيوي

تساعد فاكهة الكيوي في إخراج النيكوتين من الجسم، وذلك لأنها مصدر غني بفيتامين A وC وE.