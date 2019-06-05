لمحبي التجديد.. طريقة عمل كعك العيد السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

المكونات:

أربعة أكواب من الطحين الأبيض.

كوب من السمنة الذائب.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوبان من السكر الناعم.

كوبان من الحليب السائل.

ثلاث بيضات.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا.

ثلاث ملاعق صغيرة من الباكنج باودر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

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نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

طريقة التحضير:

انخلي كلاً من الطحين والباكنج باودر والفانيلا واليانسون والقرفة والسمسم وحبة البركة في قدر كبير، واخلطيها بشكلٍ جيد.

اخلطي الخميرة والحليب والسكر في وعاء آخر، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق حتى تتخمر.

أضيفي البيض والزيت والزبدة إلى خليط الخميرة والحليب، ثم حركيه جيداً حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها البعض.

أضيفي خليط المكونات الجافة بشكلٍ تدريجي، واستمري في التحريك، وذلك حتى يصبح لديك عجينة طرية. ضعي العجينة في وعاء، وغطيها جيداً ثم اتركيها في مكان دافئ لمدة اثنتي عشرة ساعة حتى ترتاح، ومن الأفضل تركها لليوم التالي.

قسمي العجينة إلى عدة كرات بعد أن ترتاح العجينة، ثم ضعيها في قوالب، واستمري بنفس الطريقة حتى تنتهي كل كمية العجين.

ادهني صينية الفرن بزيت الذرة، ثم رتبي أقراص الكيك فيها، واتركي مسافة حوالي سنتيمترين بين كل قرص وآخر.

أدخلي الصينية إلى الفرن المجهز مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، واتركيها لمدة ثلث ساعة حتى يصبح لون وجهها ذهبياً.

تأكدي من نضج الكعك بشكلٍ تام، ثم أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها جانباً حتى تبرد كلياً.

رتبي أقراص الكيك أو كعك العيد في أطباق، ثم قدميه.