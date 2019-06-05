مكياج ناعم للعيد... استوحيه من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 01:40 مساءً - إن كنت من محبات المكياج الناعم في العيد، بإمكانك اعتماد أجمل أساليب المكياج العصرية والهادئة في آن، استناداً الى مكياج النجمات العالميات، حيث اخترن لك أجمل أساليب المكياج الناعم التي ظهرت بها النجمات في آخر إطلالاتهن.



مكياج برونزي ناعم

إن كنت من محبات المكياج البرونزي، فإنه سيكون خياراً مثالياً لك في العيد، فهو سيمنحك إطلالة أنيقة وجذابة. بإمكانك تطبيق المكياج البرونزي بأسلوب النجمة إيفا لونغوريا، بحيث تعتمدين ظلال العيون البرونزية مع لمسة خفيفة من الظل البنفسجي الفاتح، مع أحمر شفاه بلون فاتح لماع.

إيفا لونغوريا



مكياج بنفسجي ناعم

أما إن كنت من محبات المكياج الملون، بإمكانك اعتماد المكياج البنفسجي الناعم، فهو إحدى صيحات المكياج الرائجة جداً لهذا الصيف. استوحي المكياج البنفسجي من النجمة إيزابيل غولار Isabel Goulart، بحيث تعتمدين اللون البنفسجي الفاتح للعيون والشفاه في آن. ولإطلالة جذابة، استخدمي الرموش الاصطناعية، وطبقي البلاش الزهري على تفاحة الخدين والجبين والأنف.

إيزابيل غولار



مكياج وردي ناعم

المكياج الوردي رائج جداً بين النساء، فهو أحد أساليب المكياج المفعمة بالأنوثة. فإن كنت من محبات هذا اللون، اعتمديه لمكياج العيد بأسلوب النجمة كيندال جينر Kendall Jenner، والتي اعتمدت المكياج الوردي الناعم أحادي اللون للعيون والشفاه، مع لمسة من الأيلاينر الخفيف على زاوية العين الخارجية، إضافة الى البلاش الوردي على تفاحة الخدين، والذي سيمنحك بشرة مضيئة ومتوهجة.

كيندال جينر



مكياج فرنسي ناعم

إن كنت ترغبين في إطلالة ناعمة جداً وطبيعية خلال العيد، ليس عليك إلا اعتماد المكياج الفرنسي الخفيف بأسلوب النجمة مارغوت روبي، بحيث تضعين فقط القليل من ظلال العيون باللون الفاتح فوق الرموش العليا وعند مدمع العين، وتستخدمين الماسكرا لتعزيز كثافة الرموش. كذلك، استخدمي أحمر الشفاه الزهري، على أن يكون بلون أغمق عند حدود الشفتين.

مارغوت روبي

مكياج زهري ناعم

المكياج الزهري إحدى أساليب المكياج الناعم والجذابة، كما أنه يلائم كثيراً أجواء العيد السعيدة. فإن كنت من محبات المكياج الزهري، اعتمديه بأسلوب النجمة جوزفين سكريفر Josephine Skriver ، بحيث يرتكز على اللون الزهري الموحد للعينين والشفتين، وتحديد العين بالأيلاينر الرفيع الممتد قليلاً الى خارج العين.

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