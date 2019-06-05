خلطات تكثيف الشعر في المنزل بسهولة لا توصف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 01:40 مساءً - هل أرهقت بكثرة المجففات وأدوات التصفيف؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنت بحاجة إلى بعض خلطات الشعر لللاهتمام بشعرك حتى يتخلّص من الجفاف فتعود إليه حيويته مرة أخرى ويكون سلساً بعيداً من التشابك والجفاف والتقصف. فهل تملكين خطة محكمة للقيام بهذا الأمر؟

وما عليك سوى الالتزام بهذه الخلطات الخاصة بالشعر مرتين أسبوعياً. ولا تنسي شرب كميات كبيرة من الماء لزيادة رطوبة شعرك.



إليك أفضل ماسكات الشعر لتغذية وسلاسة شعرك، لتختاري منها ما يُلائمك.

وكرّري الأمر مرّتين أسبوعياً لتتمتعي بإطلالة غاية في الجاذبية :

1.قناع الموز والعسل

ماسك للعناية بالشعر



•يعتبر الموز من أغنى الموادّ الطبيعية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والزيوت الطبيعية التي تساعد على تليين الشعر وزيادة مرونته، كما أنه يحدّ من تقصّفه وجفافه.

•أما العسل فهو مرطّب طبيعي ومضادّ للأكسدة، مما يزيد من رطوبة الشعر.

•كلّ ما عليك فعله هو إحضار نصف ثمرة من الموز المهروس وملعقتين من زيت جوز الهند وملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من العسل.

•امزجي المكونات معاً، ثمّ ضعي الخليط على شعرك.

•قومي بتغطية شعرك بكيس من البلاستك للحفاظ على رطوبة وحرارة شعرك.

•اتركي المزيج على شعرك لأطول فترة ممكنة، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

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2.قناع المايونيز والعسل

ماسك للشعر

•يعتبر المايونيز من المكونات التي تغذي فروة الرأس وتساعد على رطوبتها، مما يؤدي إلى علاج جفاف وتلف الشعر.

•كلّ ما عليك فعله هو مزج بيضة مع ملعقتين من المايونيز وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل.

•ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء البارد.