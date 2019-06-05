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التقطت عدسة "الوطن"، العديد من الصور لاحتفالات المصريين في الصباح الباكر بعيد الفطر المبارك، وجنبا إلى جنب مع الرجال والأطفال، وظهر احتفال الفتيات بالعيد بطريقة مبهجة.
اصطحبت إحدى الفتيات والدتها إلى صلاة العيد، وعقد آدائها مباشرة وقفت برفقتها ووجها مزين بالصابون الرش الذي يستخدم في الاحتفالات، فكانت الضحكة عنوان العيد.
اختارت فتيات أخريات "دش" الثلوج في صباح أحد الأيام الصيفية ليكون هو احتفالهن بالعيد، بدلا من البالونات والصواريخ والاحتفالات التقليدية.
قبلة على وجنة الطفل، في صورة مبهجة تعبر عن الأمومة، هكذا احتفلت إحدى الفتيات مع صغيرها بعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019.
وبدلا من التأنق المبالغ، ارتدت الفتيات ملابس بسيطة، تعبر عن فرحة العيد دون تكلف.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة وضحكة ورغوة صابون.. مشاهد من احتفالات البنات في العيد: "ألطف الكائنات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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