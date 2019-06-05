"محمد" يقيم دعوى نشوز: "قاعدة تتكلم في المخروب المحمول.. وسايبة العيال"

بعد 9 أعوام على الزواج، أقام محمد.ع 42 عامًا دعوى نشوز حملت رقم 2214/2019، ضد زوجته نادية.أ 36 عامًا، بعدما تركت المنزل منذ عدة أشهر مصطحبة أطفالها معها.

زواج عن حب جمع بين محمد ونادية، يروي الزوج الأربعيني: "من أول ما شوفتها وأعجبت بيها كانت أخو واحد صاحبي واتعرفت عليها وخطبتها لأنها كانت محترمة ومؤدبة وحفرت في الصخر عشان أبني شقة في بيت أبويا وأفرشها وأجيبلها شبكة تتشرف بيها قدام أهلها وأخلي قيمتها في السما".

وأكمل: "اتجوزنا وربنا رزقنا بـ3 أولاد زي الفل لكن هي اتغيرت بعد الجواز مبقتش البنت البريئة الهادية اللي حبيتها بقى صوتها عالي، ورغاية طول النهار بتتكلم في التليفون، وسايبة العيال مع أمها العاجزة".

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خلافات عديدة بسبب حديث الزوجة في التليفون، يوضح لـ"هن": "تعبت منها مبقاش في احترام لوجودي حتى في البيت ولا عارف اتكلم معاها ولا أي حاجة.. ليل نهار بتتكلم في المخروب المحمول وتدخل فيس بوك والعيال قاعدين مبتفكرش تكلمهم كلمتين.. أسرار بيتي كلها عند أصحابها فضحانا في كل مكان بتحكي أدق التفاصيل لحياتنا ومش في دماغها أي حاجة فاضية".

صدام عنيف بين الزوجين بسبب مكالمات الصديقات، يضيف: "طول اليوم بترغي مع صحباتها بدون أي هدف ولا فايدة وعلى حسابي في الأخر أنا اللي بشحن الرصيد ولما اعترضت إن العيال تربيتهم زي الزفت، وإنها مش مهتمة بينا وفاضية بس للرغي غضبت وسابت البيت ليها ييجي 4 شهور معرفش عنهم حاجة ورافضة ترجع هي والعيال".

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