صور| ملابس الفتيات في صلاة العيد: إسدال وفساتين و"على كل لون"

في حدود الساعة الخامسة صباحا، كانت مآذن المساجد تعلو بالتكبيرات.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في الوقت الذي كانت تقبع فيه الفتيات بالمنازل تجهز لأولى لحظات الاحتفال بالعيد بالصلاة، وداخل بيوت الله وفي محيطها تجمعت الفتيات والنساء من كل الأعمار لأداء شعائر الله.

ورصدت كاميرا "الوطن"، تنوع الأزياء التي اختارتها الفتيات لتلك المناسبة، خاصة بعد السخرية الكبيرة منها على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الفتيات تكثر في زينتها.

تنوعت الملابس بين البيضاء تماما والتي تشبه ملابس الإحرام، حيث ظهرت 4 نساء في منتصف صف وقف للصلاة ليصبحن كالؤلؤ بينهم.

فيما اختارت أخريات ارتداء الفساتين الملونة المعبرة عن بهجة العيد، وكذلك حضرت الأطفال بالـ"جيبونة" المنفوشة.

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احتفظت بعض الفتيات بملابس الخروج الكاجوال العادية، وأخريات كشفت شعرهن بعد الصلاة كالمعتاد.

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