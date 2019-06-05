"لو كنتي وحدك".. خطوات بسيطة للاستمتاع بإجازة العيد دون أصدقاء

بعيدا عن أجواء العمل، تشعر بعض الفتيات في إجازة عيد الفطر المبارك بالعزلة أو الوحدة لعدم رغبتهن في المشاركة في الاحتفالات خارج المنزل تارة، أو بسبب انشغال معظم الأصدقاء في السفر والأنشطة المختلفة، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تخفف من الشعور بالوحيدة من بنيها ما يلي:
- الروايات والأفلام من الهوايات المفيدة التي تضيع الوقت باستمتاع، ولن يعكر صفوها مشغوليات العمل أو تحضير الإفطار.
- معظم الفتيات اشترت بالفعل ملابس العيد، فمحلات البيع والشراء شبه خاوية استغلي الفرصة في "الشوبينج"، وقضاء وقت ممتع في الأسواق والمولات.
- جربي بمكونات جديدة طبخة ابتكريها من خيالك اخرجي بها عن المألوف.
- استغلي كذلك الكوافير غير المأهول في عمل تسريحة جديدة، وتغيير لون شعرك.
- السينما في العيد تكون مزدحمة جدا، ولذلك يمكن زيارة المسرح مع بعض المسليات كالفشار.
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